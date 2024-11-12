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12 ноября, 11:00

Общество

Первый в России 5D-кинотеатр для выбора профессии открылся в Москве

Первый в России 5D-кинотеатр для выбора профессии открылся в Москве

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Первый в России 5D-кинотеатр для выбора профессии открылся в Москве. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В кинотеатре старшеклассники могут смотреть анимационные фильмы. Зрители имеют возможность самостоятельно управлять сюжетом и с помощью пульта выбирать, с какими профессиями познакомиться на каждом этапе фильма. Школьники могут попробовать себя в роли сварщика, медсестры, дизайнера, повара или IT-специалиста.

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