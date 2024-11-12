Первый в России 5D-кинотеатр для выбора профессии открылся в Москве. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В кинотеатре старшеклассники могут смотреть анимационные фильмы. Зрители имеют возможность самостоятельно управлять сюжетом и с помощью пульта выбирать, с какими профессиями познакомиться на каждом этапе фильма. Школьники могут попробовать себя в роли сварщика, медсестры, дизайнера, повара или IT-специалиста.