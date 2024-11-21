Около двух километров новых дорог проложат в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проект планировки территории, по которому построят и реконструируют около двух километров дорог вблизи станции метро "Саларьево", утвердили в районе Коммунарка. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро "Саларьево" без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК "1-й Саларьевский", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, специалисты полностью реконструируют Красулинскую улицу, протяженность которой составляет более 900 метров. Также от улицы Адмирала Корнилова до Проектируемого проезда № 8400 будет организовано двустороннее движение по одной полосе в каждом направлении.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что планируется обустроить переходы и тротуары, в том числе вдоль съезда на Киевское шоссе. Благодаря этому столица сможет сформировать безопасную связь для местных жителей.

Ранее Собянин осмотрел ход строительства участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Градоначальник объяснил, что данный участок улучшит движение в шести районах на юге столицы, а также сократит движение по магистрали. Собянин также указал, что в 2025 году планируется довести строительство до Липецкой улицы, а в 2026 году – полностью закончить участок.

