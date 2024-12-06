Москвичей приглашают посетить концерт на Воробьевых горах 21 декабря

Для москвичей готовят большой спортивно-музыкальный фестиваль. Он состоится 21 декабря на Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве".

Там можно будет бесплатно покататься на лыжах, сноубордах, послушать живую музыку, научиться чему-то новому на мастер-классах именитых спортсменов. Также можно будет поучаствовать в любительских соревнованиях на скорость и в уникальной акции по вязанию гигантского шарфа с символикой московского спорта.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.