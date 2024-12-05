Некоторые маршруты автобусов и электробусов изменятся в Москве с 7 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 7 декабря в Москве изменятся маршруты автобусов и электробусов в 35 районах, передает портал мэра и правительства столицы.

Общественный городской транспорт будет быстрее курсировать и заезжать к станциям метро и МЦД, соцобъектам и жилой застройке, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, с 7 декабря начнет работу новый магистральный маршрут М44 "Лобненская улица" – "Платформа Лось". Некоторые рейсы поедут под номером М44к до 6-го микрорайона Бибирева.

Экспресс Е59 будет следовать со всеми остановками между станцией Лианозово МЦД-1 и станцией метро "Алтуфьево". Автобусы М44, № 560, 564, 586 и Н9 от выходов № 1 и 3 той же станции метро поедут в обе стороны по Алтуфьевскому шоссе вместо дублеров. Маршруты № 644 и 685 получат номера 564 и 586 соответственно.

Автобусы № 525, 571 и 598 от выходов № 5 и 8 со станции метро "Алтуфьево" будут ездить в обе стороны по Алтуфьевскому шоссе вместо дублеров. У маршрутов № 259 и 98 изменятся номера на 525 и 598 соответственно. Автобусы № 53 перестанут заезжать к станции Лианозово МЦД-1 и будут работать под номером 503.

Для всех указанных маршрутов предусмотрена новая выделенная полоса в левом ряду на Череповецкой улице, благодаря чем сократится время в пути.

Кроме того, автобусы С996 начнут заезжать в поселок Секерино, а жителям станет удобнее добираться до МЦД-2. Автобусы № 7 начнут ездить через станцию Кусково МЦД-4 под номером С676. Таким образом, москвичи смогут быстрее доезжать до станций МЦД.

Маршрут № 721 заменит № 172 "Метро "Новые Черемушки" – "32–33-й кварталы Юго-Запада". Для того чтобы добраться от станции метро "Новые Черемушки" до улицы Академика Пилюгина, можно воспользоваться маршрутом № 616.

Маршрут № 111 пройдет в обе стороны по улицам Новаторов и Воронцовские Пруды вместо улицы Академика Челомея. Автобусы С11 начнут ездить под номером С331 без заезда к станции Трикотажная МЦД-2. Для направляющихся в сторону Митина автобусов сделали выделенную полосу.

На маршруте № 868 появятся остановки "Парк "Сосны" в деревне Яковлевское и "Луговая улица" в поселке Рассудово. На маршрутах Е142, Е143 и № 1004 добавится остановка "Река Смиренница", которая будет работать "по требованию". А на маршрутах № 784 и 885 появится остановка "3-й квартал Люберецких Полей".

Также у автобусов № 167 и 215 будет новая остановка "Управа района Западное Дегунино", а у № 212 – остановка "Управа района Куркино". На маршруте № 885 остановка "Метро "Новокосино" на Городецкой улице начнет работать в обе стороны. Для маршрутов № 286 и 286к добавится остановка "Улица Бориса Галушкина, 17".

Ранее сообщалось, что в Москве начали строить коридоры для автобусов и электробусов. Таким образом, общественный транспорт станет передвигаться быстрее. Коридоры сделают на улицах Череповецкой, Широкой и Лескова. Там обустроят посадочные платформы с уникальными остановочными павильонами. Кроме того, станет больше пешеходных переходов.

Между тем экологические электробусы появились еще на двух маршрутах на юго-западе Москвы и в ТиНАО. Перевозить пассажиров они начали по маршруту № 165 между Остафьевской улицей и станцией метро "Ясенево", а так же на № 504 – от Теплого Стана до поселка Мосрентген.