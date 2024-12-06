Легендарные московские плюшки появились на площадках проекта "Зима в Москве"

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Московские плюшки впервые появились на площадках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Кондитеры решили отойти от классической рецептуры приготовления данной выпечки и приготовили плюшки сразу с тремя разными вкусами специально для проекта: с изюмом, маком и корицей. Для теста они использовали больше сдобы и ванили.

Попробовать их и вспомнить вкус детства сможет каждый желающий на площадках проекта до 28 февраля. Сейчас выпечку можно найти на Тверской площади и площади Революции, а также в центре Москвы. В течение декабря плюшки появятся и на других улицах города.

Приобрести сдобу можно за 90 рублей, а в большом размере – за 150 рублей.

Московскую плюшку придумал кондитер Николай Маслов в 1905 году, описав известную форму булочки в виде сердца. Финальный ГОСТ был утвержден в 1989 году. В нем были четко указаны все требования к выпечке: внешний вид, вес и количество сахарной посыпки.

Проект "Зима в Москве" стартовал 1 декабря. Он объединил все зимние фестивали столицы и будет проходить во всех районах города с большим выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

При этом одной из флагманских площадок зимнего проекта станет Болотная площадь, где будет работать маркет волшебства "Сделано в Москве" – с ярмаркой товаров, фудкортом, катком и поездом вокруг него. Проект также охватит центральные пешеходные улицы, где будут представлены яркие тематические павильоны с товарами столичных производителей.

