Сергей Собянин сообщил о запуске сети фирменных магазинов "Сделано в Москве"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проект "Сделано в Москве" открыл в столице четыре новых магазина. Они начали работу в районных центрах "Место встречи" – "Бирюсинка", "Байконур", "Ангара" и "Марс", сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр уточнил, что первый магазин был запущен в феврале 2024 года в кластере "Ломоносов". Всего в пяти торговых точках представлено свыше 400 локальных брендов, ассортимент которых будет обновляться каждый сезон. Среди товаров – одежда, аксессуары, косметика, декор для дома и другое, перечислил Собянин. Кроме того, перед новогодними праздниками москвичи и туристы могут выбрать в магазинах подарки, а также посетить различные мастер-классы.

В рамках проекта "Зима в Москве" в конце месяца начнет работу "Маркет волшебства", на котором тоже будут представлены товары под брендом "Сделано в Москве". Одна из флагманских точек расположится в Репинском сквере на Болотной площади, добавил градоначальник.

Ранее Собянин отметил, что участниками проекта "Сделано в Москве" стали больше шести тысяч компаний. По словам мэра, столица помогает брендам расти, повышать лояльность клиентов и выходить на новые рынки. Бизнесу предлагается продвижение на портале проекта, сотрудничество с ведущими маркетплейсами и участие в крупных мероприятиях Москвы.