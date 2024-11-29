Собянин: программа "Сделано в Москве" объединила более 6 тыс столичных компаний

Участниками проекта "Сделано в Москве" стали более шести тысяч компаний. О продолжении программы в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, город помогает столичным брендам расти, повышать лояльность потребителей и выходить на новые рынки. Бизнесу предлагают продвижение на портале проекта, сотрудничество с ведущими маркетплейсами и участие в крупных городских мероприятиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.