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Новости

29 ноября, 10:45

Новости

Собянин: программа "Сделано в Москве" объединила более 6 тыс столичных компаний

Собянин: программа "Сделано в Москве" объединила более 6 тыс столичных компаний

Сергей Собянин рассказал о программе пилотных тестирований инноваций в Москве

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Участниками проекта "Сделано в Москве" стали более шести тысяч компаний. О продолжении программы в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, город помогает столичным брендам расти, повышать лояльность потребителей и выходить на новые рынки. Бизнесу предлагают продвижение на портале проекта, сотрудничество с ведущими маркетплейсами и участие в крупных городских мероприятиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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