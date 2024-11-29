Сергей Собянин: газовому хозяйству Москвы исполнилось 159 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в честь 159-летия газового хозяйства Москвы рассказал о нем несколько интересных фактов. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что газ сегодня используется в энергетике, на промышленных предприятиях и в домах москвичей.

"Сегодня система газоснабжения столицы включает больше 9 тысяч километров труб. Каждый год прокладываем и реконструируем свыше 100 километров газопроводов", – поделился Собянин.

Он рассказал, что город развивает газоснабжение ТиНАО: там построены новые газорегуляторные пункты, а к концу года будет готов еще один – "Никольский". В Москве также заканчивается модернизация 12 газопроводов-дюкеров, а 10 из них уже реконструировали.

Мэр рассказал, что "Мосгаз" наладил производство оборудования, обеспечив независимость от импорта. Сотрудники организации участвуют в восстановлении инфраструктуры в Донецке и помогают жителям Курской области.

Ранее специалисты "Мосгаза" завершили на Ткацкой улице реконструкцию двух километров газопроводов низкого и среднего давления. Они обеспечивают бесперебойное газоснабжение жилых кварталов в районе Соколиная Гора.

В ходе обновления специалисты заменили старые коммуникации новыми полиэтиленовыми трубопроводами. Они отличаются прочностью, не подвержены коррозии и легко выдерживают перепады температуры, при этом их срок годности может превысить 40 лет.

До этого специалисты также завершили модернизацию газорегуляторного пункта "Кооперативный" на юго-западе Москвы.

