Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского юридического института

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Рособрнадзор приостановил действие лицензии ОАНО ВО "Московский юридический институт", передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что лицензия была приостановлена из-за оснований, предусмотренных федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Ранее Рособрнадзор приостановил действие лицензий Якутского гуманитарного института и Кубанского института информзащиты. Также ведомство объявило предостережения Российскому государственному университету имени Косыгина, институту мировой экономики, Приморскому государственному аграрно-технологическому университету, а также Кубанского государственному университету и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого.