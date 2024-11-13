Участники мероприятия "День космических инноваций" смогли увидеть разработку спутников

Участники выездного мероприятия "День космических инноваций" смогли увидеть разработку и производство спутников и побывать в центре управления полетами. Экскурсия по объектам частной космической компании была организована в рамках технологического конкурса "Роботизация".

Заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Анна Чунина рассказала, что в ходе экскурсии было представлено несколько проектов, включая систему "Один" – это робот-манипулятор, решающий вопросы сортировки твердых бытовых отходов и применяемый в добывающей области.

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