Пять объектов городской инфраструктуры построены в ЮВАО с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, суммарная площадь которых составила 85 тысяч "квадратов", появилось в ЮВАО благодаря инвесторам с начала 2024 года. Об это рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

По его словам, дополнение жилых застроек соответствующими зданиями способствует появлению новых рабочих мест в разных районах города и помогает формировать комфортные условия для жизни москвичей.

Самым крупным объектом из пяти построенных оказался ТРЦ "Кузьминки Молл" общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Он расположен поблизости от станции "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии метро. Там также недалеко находится Волгоградский проспект, уточнил Овчинский.

Возведение торгового центра велось в соответствии с городской программой стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, соглашение о его строительстве город заключил в 2021 году.

"Он стал первым торговым объектом, построенным в рамках программы МПТ. Благодаря реализации проекта работу рядом с домом смогут найти более двух тысяч человек", – уточнил он.

Помимо этого, с начала года в Люблине, Нижегородском и Южнопортовом районах построили три детских сада, один из которых передали городской системе образования.

Ранее в рамках программы МПТ Сергей Собянин утвердил планы строительства двух объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры в ТиНАО и в районе Фили-Давыдково. На них будет создано более 4 тысяч новых рабочих мест.

В Краснопахорском районе ТиНАО (квартал 399) планируется построить фабрику по производству элементов каркаса и отделки. Площадь объекта составит около 25 тысяч квадратных метров. В районе Фили-Давыдково возведут многофункциональный бизнес-центр площадью более 50 тысяч квадратных метров на улице Алексея Свиридова.