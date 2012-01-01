Денис Клявер снова сделал предложение жене спустя 15 лет семейной жизни

Певец Денис Клявер сделал предложение руки и сердца супруге, на которой женат с 2010 года. А телеведущая Елена Малышева показала подписчикам, что романтика в отношениях может сохраняться и через 37 лет после свадьбы. Кому и как российские знаменитости признались в любви 14 февраля, расскажет Москва 24.

Денис Клявер

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Денис Клявер

Экс-солист группы "Чай вдвоем" отметил День всех влюбленных необычным жестом. Певец опубликовал в соцсетях трогательные фотографии: на пляже Денис Клявер вновь встал перед официальной супругой Ириной на колено и преподнес кольцо, хотя они живут в браке почти 15 лет. Пара в этот момент была одета во все белое. В подписи к посту артист пояснил, почему вновь решил сделать жене предложение.





Денис Клявер певец Она сказала "да"! В этом году со дня нашей свадьбы 15 лет. Было ярко, но давно. Решили обновить эти ощущения. Мое новое "предложение" прошло успешно: то самое "да" снова через 15 лет, представляете?! Люблю тебя бесконечно, счастье мое.

У интернет-пользователей поступок Клявера вызвал волну умиления. Ирина же в соцсетях отметила, что момент был довольно волнительный и она растрогалась до слез.

"Спасибо тебе за это счастье быть с тобой рядом и жить эту жизнь. Спасибо за то, что понимаешь и чувствуешь меня, как никто другой! Спасибо за твою бесконечную заботу и теплоту. Люблю тебя", – написала супруга Клявера.

Денис и Ирина зарегистрировали отношения в 2010 году. Спустя три года у пары родился сын Даниэль.

Александр Малинин

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Александр Малинин

Накануне Дня всех влюбленных певец в соцсетях поздравил супругу Эмму с 35-летней годовщиной свадьбы и разместил архивное фото. Александр Малинин опубликовал один из первых совместных снимков с возлюбленной и трогательно обратился к ней в особенный день.





Александр Малинин певец, композитор, актер Желаю нам с тобой всегда жить в счастье и понимании, верной любви и благополучии. Оставайся всегда самой великолепной и прекрасной, самой хозяйственной и красивой, самой чудесной и неповторимой. Пусть наша семья не знает бед и обид. Пусть нам все удается. Пусть любовь наша всегда крепкой и искренней остается.

Елена Малышева

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Елена Малышева

Телеведущая с супругом Игорем в браке почти четыре десятка лет. Публикацией в соцсетях Елена Малышева доказала, что даже спустя долгое время в отношениях возможна романтика.

Она опубликовала записку с признанием в любви, которую оставила мужу накануне 14 февраля. А в День святого Валентина телеведущую ждал ответ от супруга и букет в честь праздника.

"За хорошего человека я вышла замуж 11 сентября 1987 года", – лаконично отметила в соцсетях Малышева.

Эльдар Джарахов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

День всех влюбленных сподвигнул блогера на философские размышления о том, что такое "классные здоровые отношения". По его мнению, это не просто чувство, а "постоянная работа, поддержка и уважение". В числе прочих признаков здоровых отношений он назвал доверие, "общение без страха и обвинений" и "умение расти через конфликты".

"Это общие цели и ценности (семья, карьера, отдых, финансы, дети) – прочнейший фундамент здоровых отношений. Это легкость, смех и приколы, а не вечный разбор полетов. Отношения – это динамика. Они либо растут, либо угасают. Поэтому важно каждый день выбирать друг друга заново", – поделился Джарахов с подписчиками.

Возможно, к таким мыслям его подтолкнула возлюбленная, певица Mona (настоящее имя – Дарья Кустовская). Звезды рассекретили свои отношения осенью 2024 года.

