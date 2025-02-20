Рынок аренды квартир в Москве вырос на 50%

С начала года число сдаваемых в аренду квартир в Москве выросло на 50%. Об этом заявили аналитики. Причин такого феномена несколько. Например, многие собственники, которые планировали выставить свои квартиры на продажу, передумали, так как не хотят делать скидки.

Кроме того, рынок аренды пополнили квартиры, купленные в новостройках с целью инвестиций до того, как выросли ставки по ипотеке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.