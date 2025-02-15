15 февраля, 10:00Экономика
Рынок жилья в России столкнулся с падением спроса
Из-за недоступности ипотеки спрос на квартиры снижается. Даже решение Центробанка сохранить ключевую ставку не смогло изменить ситуацию – кредиты остаются слишком дорогими.
Эксперты обсуждают, приведет ли спад спроса к снижению цен на недвижимость. Также в центре внимания – укрепление рубля, подорожание тюльпанов перед праздниками и влияние маркировки на стоимость кондитерских изделий.
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