Рынок жилья в России столкнулся с падением спроса

Из-за недоступности ипотеки спрос на квартиры снижается. Даже решение Центробанка сохранить ключевую ставку не смогло изменить ситуацию – кредиты остаются слишком дорогими.

Эксперты обсуждают, приведет ли спад спроса к снижению цен на недвижимость. Также в центре внимания – укрепление рубля, подорожание тюльпанов перед праздниками и влияние маркировки на стоимость кондитерских изделий.

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