Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 10:00

Экономика

Рынок жилья в России столкнулся с падением спроса

Рынок жилья в России столкнулся с падением спроса

Москва увеличила экспорт продуктов в Китай

ЦБ РФ объяснил сохранение прежней ключевой ставки высокой инфляцией

"Деньги 24": Центробанк объяснил, почему сохранил ключевую ставку

Центробанк объяснил решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Москвичам рассказали, почему Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля

"Время новых": ароматические свечи Christians

Из-за недоступности ипотеки спрос на квартиры снижается. Даже решение Центробанка сохранить ключевую ставку не смогло изменить ситуацию – кредиты остаются слишком дорогими.

Эксперты обсуждают, приведет ли спад спроса к снижению цен на недвижимость. Также в центре внимания – укрепление рубля, подорожание тюльпанов перед праздниками и влияние маркировки на стоимость кондитерских изделий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор БедуляКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика