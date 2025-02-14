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14 февраля, 08:00

Экономика

На российском финансовом рынке появился новый инструмент страхования

На российском финансовом рынке появился новый инструмент страхования

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На российский финансовый рынок выходит новый инструмент – полис долевого страхования жизни (ДСЖ). Он объединяет страховые и инвестиционные возможности, позволяя клиентам не только защитить свою жизнь и здоровье, но и вкладывать средства в ценные бумаги.

По требованиям Центробанка, страховщики должны включать в ДСЖ широкий спектр рисков и подробно объяснять клиентам условия договора. Кроме того, застрахованные смогут получить налоговый вычет в размере 150 тысяч рублей и воспользоваться льготной ставкой по НДФЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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