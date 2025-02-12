Индекс Мосбиржи на вечерней сессии превысил 3 100 пунктов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На вечерних торгах индекс Московской биржи с дополнительным кодом IMOEX2 впервые с 9 июля 2024 года преодолел отметку в 3 100 пунктов, следует из данных площадки.

По состоянию на 20:22 по московскому времени индекс биржи демонстрировал рост на 2,92%, достигнув отметки 3 106,04 пункта. К 20:27 индекс продолжил расти и достиг 3 117,17 пункта, что соответствует росту на 3,29%.

Это произошло после телефонного разговора между Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Президенты России и США связались вечером 12 февраля. Их разговор продолжался 1,5 часа, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, также Трамп высказался за остановку боевых действий и урегулирование мирными средствами.