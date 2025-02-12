Курс доллара в России опустился ниже 94 рублей впервые с октября

На российском межбанковском рынке курс доллара впервые с 2 октября 2024 года опустился ниже 94 рублей. В середине дня он составил 93 рубля 68 копеек.

Эксперты объясняют укрепление рубля снижением импорта, поступлением валютной выручки за прошлый год, а также ожиданиями стабильности ключевой ставки Центробанка. Однако аналитики предупреждают, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться, поскольку доходы российского бюджета зависят от экспорта энергоносителей.

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