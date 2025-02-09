Миронов назвал необходимой заморозку цен на детское питание и тарифов ЖКХ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Заморозка цен на детское питание и прочие социально значимые товары позволит защитить граждан от роста инфляции, заявил в беседе с ТАСС глава фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что меры по заморозке стоимости социально значимых товаров смогут только помочь россиянам, а на снижение темпов инфляции власти смогут повлиять только через сдерживание тарифов естественных монополий. Речь идет о газе, электроэнергии, водоснабжении и жилищных услугах, пояснил депутат.

"Все это разгоняет по цепочке подорожание всех товаров и услуг. И здесь как раз все в руках правительства", – подчеркнул он.



Миронов также напомнил, что Владимир Путин "поставил двуединую задачу – выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции". По мнению депутата, в этом случае "нельзя отделять одно от другого". Он пояснил, что в противном случае "можно вместе с инфляцией побороть и все остальное".

Ранее президент назвал одним из важных направлений развитие экономики предложения. По его словам, следует менять структуру экономического роста. Он также назвал результат в экономике России хорошим.