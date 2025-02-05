Депутат Аксаков: ЦБ не станет повышать ставку на первом заседании в 2025 году

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Центробанк России не станет повышать ключевую ставку на первом заседании, которое запланировано на 14 февраля 2025 года. Об этом в беседе с РИА Новости завил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, за последние недели инфляционные процессы в российской экономике несколько замедлились.

"Я с понимаем отношусь к действиям Центрального банка. Он действует так не потому, что ему хочется повышать ключевую ставку – держит ее на высоком уровне. Инфляция высокая, чтобы с ней бороться, он вынужден повышать ставку. При этом в последние недели ситуация меняется, инфляционные процессы замедлились", – отметил Аксаков.

Депутат также ожидает, что ЦБ в 2025 году будет постепенно снижать ключевую ставку, так как из-за высоких процентов замедлилось кредитование.

"Если меньше вливается кредитных денег в экономику, значит, инфляционные процессы начинают замедляться", – заключил собеседник агентства.

Ранее представители Центробанка объяснили, что регулятор снизит ключевую ставку при условии устойчивого замедления инфляции. На сдерживание спроса будут положительно влиять накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов, а также нормализация бюджетной политики в течение 2025 года.