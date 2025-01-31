Центробанк РФ: ключевая ставка будет снижена при устойчивом замедлении инфляции

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Центробанк России снизит ключевую ставку при условии устойчивого замедления инфляции. Для этого необходим более сдержанный рост спроса, сообщили представители регулятора в телеграм-канале.

Таким образом они ответили на вопрос подписчиков о том, ожидается ли снижение ставки в дальнейшем. По словам представителей ЦБ, на сдерживание спроса будут положительно влиять накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) с учетом всех временных лагов, а также нормализация бюджетной политики в течение 2025 года.

Вместе с тем в регуляторе указали, что уровень ставки зависит от состояния экономики в разных аспектах. В связи с этим при принятии решений по ключевой ставке Банк России намерен опираться на поступающие данные, то есть на статистику, опросы и прочую информацию, связанную с ситуацией в российской экономике.

"Формируя единую картину из разрозненных данных, мы будем оценивать ситуацию, делать расчеты, строить прогнозы и принимать решения по ключевой ставке", – резюмировали в ЦБ.

Первое в 2025 году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 14 февраля. В 2024-м показатель повышали несколько раз на фоне растущей инфляции, пока в октябре не установили на рекордной отметке в 21%. В конце декабря регулятор принял решение сохранить этот показатель.

