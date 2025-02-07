ФАС предложила запретить на месяц экспорт бензина производителями

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ФАС сообщила о готовности ввести запрет на экспорт бензина производителями. С заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Виталий Королев.

"Сейчас наблюдается восстановительный спрос после снижения количества торговых сессий в январе. Коррекция цен происходит после длительного снижения в оптовом сегменте. Готовы предложить несколько как оперативных, так и стратегических мер", – передает ТАСС его слова.

Ранее кабмин продлил временное ограничение на экспорт бензина до 28 февраля. При этом в правительстве объяснили, что ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

С 1 января акциз на бензин 5-го класса повышен на 14%, до 17 088 рублей за тонну, а акциз на дизельное топливо вырос на 16%, до 12 120 рублей за тонну. Ситуация с топливом осложняется несколькими факторами, в числе которых затянувшиеся ремонты на нефтеперерабатывающих заводах из-за санкций и проблем с поставками оборудования, а также внеплановые остановки предприятий.