Собянин: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

В Москве заработала новая ледовая арена "Фили", сообщил Сергей Собянин. В комплексе оборудованы залы для хореографии, общей физической подготовки, а также ледовая площадка. Уже работают секции фигурного катания, хоккея, спортивной акробатики и художественной гимнастики.

Посетители отмечают комфортные условия для занятий, качественный лед и удобную инфраструктуру. Спорткомплекс построен на частные инвестиции и открыт для всех желающих.

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