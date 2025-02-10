ФАС проанализирует цены на сухие строительные смеси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует цены на сухие строительные смеси, передает телеграм-канал ведомства.

Речь идет о штукатурке, шпаклевке, плиточном клее, гидроизоляционных составах, кладочных растворах и другом.

В рамках анализа служба запросила у крупнейших производителей информацию о производстве и реализации, о полной структуре себестоимости и письменные пояснения о причинах изменения цен в случае повышения стоимости в 2024–2025 годах.

При выявлении нарушений ФАС примет соответствующие меры.

Ранее ФАС выявила картель продавцов наушников, которые влияли на ценообразование техники на маркетплейсах. По данным ведомства, продавцы в сговоре поднимали цены на наушники и совершали действия против конкурентов. Связь между стоимостью товаров и продавцами удалось выяснить при анализе.

