Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва выделила 177 гектаров для новых производств, на которых построят заводы, промышленные парки и пищевой кластер. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

В прошлом году в рамках инвестиционных программ для развития промышленности город предоставил инвесторам 26 земельных участков по специальной цене – один рубль в год.

"Договоры аренды заключили сроком на пять лет. За это время инвесторы должны завершить строительство и запустить производства. Общая площадь промышленных объектов составит около 1,5 миллиона квадратных метров", – уточнил Гарбузов.

В городе активно реализуются крупные инвестиционные проекты, цель которых – стимулировать развитие промышленности. В столице появятся предприятия, которые будут производить продукты питания, строительные материалы, медицинское оборудование, мебель, а также тяговые аккумуляторные батареи для электротранспорта и коммунальной техники, отметил заммэра Максим Ликсутов.

"Суммарно на предприятиях будет создано около 17 тысяч новых рабочих мест", – добавил он.

С 2022 года инвесторам передали более 270 гектаров земли. В 2024 году им предоставили участков в восьми административных округах столицы. Большинство из них находятся в ТиНАО. В результате реализации крупных инвестиционных проектов там будут созданы промышленные объекты общей площадью более 900 тысяч квадратных метров.

В Краснопахорском районе появится предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов для электрического транспорта. Также будет создан комплекс по производству железобетонных элементов, подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, в округе появятся предприятия пищевого кластера, в том числе заводы по производству молочной, кондитерской и хлебобулочной продукции, автоматизированный хлебозавод.

Между тем за прошлый год только на западе Москвы инвесторы и застройщики получили свыше 21 гектара земель для постройки промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов. Общая площадь недвижимости превысит 335 тысяч квадратных метров, что позволит создать новые рабочие места, а также развить инфраструктуру ЗАО.