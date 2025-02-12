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12 февраля, 16:30

Экономика

Курс доллара опустился ниже 94 рублей впервые с осени

Курс доллара опустился ниже 94 рублей впервые с осени

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Американская валюта впервые с осени подешевела до уровня ниже 94 рублей, хотя ранее ее курс превышал 100. Эксперты объясняют укрепление рубля снижением импорта, поступлением валютной выручки и ожиданиями стабильности ключевой ставки Центробанка.

Однако аналитики предупреждают, что в долгосрочной перспективе курс может снова измениться, так как доходы российского бюджета зависят от экспорта нефти и газа, который ведется в валюте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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