Курс доллара опустился ниже 94 рублей впервые с осени

Американская валюта впервые с осени подешевела до уровня ниже 94 рублей, хотя ранее ее курс превышал 100. Эксперты объясняют укрепление рубля снижением импорта, поступлением валютной выручки и ожиданиями стабильности ключевой ставки Центробанка.

Однако аналитики предупреждают, что в долгосрочной перспективе курс может снова измениться, так как доходы российского бюджета зависят от экспорта нефти и газа, который ведется в валюте.

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