Финансовый аналитик Астафьев: положение рубля перед заседанием ЦБ останется стабильным

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Ближайшее заседание Центробанка России (ЦБ) состоится 14 февраля 2025 года. По мнению финансовых аналитиков, оно будет особым, так как станет первым в этом году. В связи с этим многие специалисты делятся прогнозами о дальнейшем состоянии российской экономики.

Так, по словам эксперта в области экономики Дениса Астафьева, в ходе заседания регулятор не только примет решение по ключевой ставке, но и может пересмотреть среднесрочный прогноз по ставке, инфляции и прочим макроэкономическим показателям. Своим взглядом на ситуацию он поделился в беседе с Life.ru.

К настоящему моменту курс доллара опустился ниже 100 рублей. На такую динамику валюты повлиял ряд факторов, к которым относится стабилизация экспортных потоков, увеличение продаж валютной выручки компаниями и ограниченный спрос со стороны импортеров. Однако вопрос о сохранении тенденции на укрепление рубля сохраняет свою актуальность.

По прогнозам, в феврале может произойти некоторое колебание курса в районе 95–98 рублей за доллар. При этом многое в данном контексте будет зависеть от геополитической ситуации и цены энергоресурсов, отметил финансовый аналитик Алексей Лоссан.

Цена доллара в рамках основной торговой сессии варьируется в районе 100,16 рубля. Эксперт Владислав Антонов предположил, что пара доллар–рубль может сохраниться и дальше восстанавливаться к уровню 100,40 рубля. Однако на данный момент фундаментальные факторы, которые были бы в состоянии усилить рост рубля в первом квартале, отсутствуют, счел эксперт.

По мнению специалиста, активность на валютном рынке может увеличиться с момента возобновления работы китайских рынков и банков. Предполагается, что это вызовет активизацию отложенного спроса на валюту со стороны импортеров.

Кроме того, многие эксперты опасаются возникновения дефицита валютного притока в феврале. В таком случае экономика не сможет удовлетворить растущий импортный спрос, что может повлечь за собой ослабление рубля.

При этом как на внутреннем, так и на внешнем рынке рубль поддерживают ожидания ослабления геополитической напряженности и возможность смягчения антироссийских санкций Запада. Позитивным фактором аналитики считают и нетто-продажи китайского юаня со стороны ЦБ, добавил Антонов.

Прогнозируется, что в течение первой недели февраля доллар будет сохраняться в диапазоне от 97,20 до 101,20 рубля, евро продолжит варьироваться от 100,90 до 104,70 рубля, а юань – от 13,00 до 13,70 рубля. Наиболее серьезные риски аналитики связывают с нефтью. Так, при падении стоимости марки Brent ниже 72 долларов рубль может тоже резко ослабнуть.

"В теории жесткая денежно-кредитная политика Центробанка поддерживает национальную валюту, но с 2022 года явной связи курса ключевой ставки и курса рубля нет. На него скорее будут влиять иные факторы: могут начать негативно действовать январские санкции на нефтяной экспорт – и приток валюты уменьшится; скажется и январская коррекция в цене барреля; скоро завершится китайский Новый год, и это может увеличить спрос на инвалюту", – поделился своим мнением эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

При этом, по мнению аналитика Дениса Астафьева, положение рубля останется стабильным и причин для беспокойства нет. Однако, подчеркнул частный инвестор Федор Сидоров, наиболее существенными факторами риска остаются внешнеполитическая неопределенность и риск перемен в санкционной политике Запада, которые могут привести к коррекции курса рубля в среднесрочной перспективе.

По мнению Антонова, в ходе ближайшего заседания Банк России может повысить ставку до 22%. Эксперт связал это с тем, что инфляция сохраняется на высоком уровне. Тем не менее он не стал исключать, что на фоне замедления экономики ставка может сохраниться неизменной.

"Логичнее было бы поднять ставку еще раз, чтобы успокоить рынок. Банки не снижают ставки по вкладам, что свидетельствует о том, что они не ожидают смягчения денежно-кредитной политики и тоже закладывают небольшой процент повышения", – отметил финансовый аналитик.

При этом в январе все предпосылки указывали на риск повышения ключевой ставки до 23–25%, подчеркнул другой аналитик Олег Калманович. Он пояснил, что основной причиной такого развития событий могла бы стать высокая инфляция, которая фиксировалась в конце месяца. На этом фоне возрастали и инфляционные ожидания, что также служило фактором разгона спроса.

Специалист также отметил, что рост инфляции ведет к очередному повышению утильсбора для автомобилей, росту налоговой нагрузки для бизнеса, недоступности кредитования для предпринимателей и охлаждению на рынке недвижимости.

На этом фоне могут также понизиться биржевые цены на автомобильное топливо для оптовиков, что в ближайшее время может оказать серьезное влияние на снижение цен.

"Однако, на наш взгляд, в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики нет смысла, так как рынок уже не будет столь же чувствителен к изменениям и планируемого эффекта не случится. Кредиты, недоступные под 30%, такими же и останутся под 35%", – резюмировал Калманович.

Ранее представители Центробанка России объяснили, что регулятор снизит ключевую ставку при условии устойчивого замедления инфляции. На сдерживание спроса будут положительно влиять накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов, а также нормализация бюджетной политики в течение 2025 года, пояснили в ЦБ.