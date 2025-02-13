Обменные пункты банков РФ работают в штатном режиме

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Обменные пункты большинства российских банков работают в штатном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий опрос кредитных организаций.

"Мы не фиксируем повышенного спроса на покупку валюты среди розничных клиентов", – отметили в пресс-службе ВТБ.

Все операции с валютой находятся в пределах средних значений, обслуживание клиентов идет в штатном режиме, уточнили там.

Обменять валюту можно также в мобильном банке или офисе Газпромбанка, добавил вице-президент, начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов банка Артем Зотов.

"С актуальными курсами валют и условиями обмена валюты можно ознакомится на сайте банка", – подчеркнул представитель Газпромбанка.

Изменений в спросе не увидели также в Сбербанке и банке "Русский стандарт". Тем не менее рост активности клиентов по сделкам с евро и долларами зафиксировали в Совкомбанке. Спрос вырос в 2–1,5 раза, отметил директор департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев.

О том, что некоторые валютные обменники в РФ начали закрываться, сообщалось 13 февраля. Те пункты, которые продолжали работать, якобы были вынуждены устанавливать значительную разницу между покупкой и продажей, чтобы избежать убытков.

Это произошло после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся 12 февраля. Их общение продолжалось 1,5 часа. Путин и Трамп в том числе обсудили ситуацию на Украине и прочие мировые вопросы.

На этом фоне курс доллара к российскому рублю значительно снизился. Стоимость американской валюты в ходе торгов падала до 89,5 рубля.

Кроме того, показывал рост и российский рынок акций. В ходе вечерней сессии 12 февраля индекс Мосбиржи IMOEX2 превысил 3 200 пунктов впервые с 3 июля прошлого года.

