SHOT: валютные обменники в России закрылись из-за резкого обвала курса доллара

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В России валютные обменники начали закрываться из-за резкого обвала курса доллара. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, ссылаясь на операционистов.

Обменные пункты решили сделать перерыв, чтобы не потерять всю валюту по невыгодному курсу. Они намерены дождаться стабилизации ситуации на рынке, уточняют источники.

При этом пункты, которые продолжают работать, сообщили, что вынуждены устанавливать значительную разницу между покупкой и продажей, чтобы избежать убытков.

Обменники закрылись в точках с наибольшей проходимостью: на вокзалах и центральных улицах. Банки стремятся не допускать снижения стоимости до 90 рублей (курс на бирже), поэтому в среднем приобрести доллар можно за 97 рублей, а реализовать – почти за 91 рубль.

Между тем 13 февраля к 10:49 по московскому времени американская валюта упала на 3,6% и составила 90,63 рубля. При этом минутами ранее доллар максимально снизился до 89,5 рубля.

Накануне, 12 февраля, индекс Московской биржи с дополнительным кодом IMOEX2 впервые с 9 июля 2024 года преодолел отметку в 3 100 пунктов. Это произошло после телефонного разговора между Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.