Курс доллара упал ниже 90 рублей на внебиржевом рынке

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Курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 90 рублей на геополитическом позитиве. Об этом следует из данных торгов, которые приводит investing.com.

К 10:49 по московскому времени американская валюта упала на 3,6% и составила 90,63 рубля. При этом минутами ранее доллар максимально снизился до 89,5 рубля.

Накануне, 12 февраля, индекс Московской биржи с дополнительным кодом IMOEX2 впервые с 9 июля 2024 года преодолел отметку в 3 100 пунктов. Это произошло после телефонного разговора между Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.

Аналитик Игорь Расторгуев связал ослабление доллара с политикой новой администрации США. Как он считает, прочность американской валюты сохраняется за счет ее востребованности. Расчеты в долларах продолжаются, их ввозят в другие страны в качестве инвестиций, сказал он.

Аналитик добавил, что Трамп будет бороться с государствами, которые выступают за дедолларизацию.

