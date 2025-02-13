Курс доллара опустился ниже 90 рублей

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Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 90 рублей впервые с 13 сентября 2024 года, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По информации на 18:51 по московскому времени, курс доллара снижался на 4,5%, до 89,75 рубля. К 19:02 валюта замедлила снижение и находилась на уровне 90,18 рубля (-4,05%).

Утром 13 февраля американская валюта упала на 3,6%, до 90,63 рубля. Из-за резкого обвала курса доллара валютные обменники в России начали закрываться, утверждали операционисты. Пункты обмена, отмечали источники, сделали перерыв, чтобы не потерять всю валюту по невыгодному курсу.

При этом в кредитных организациях уточняли, что обменные пункты большинства российских банков работают в штатном режиме.