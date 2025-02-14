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14 февраля, 14:15

Экономика

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля

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Центробанк России принял решение оставить ключевую ставку без изменений – на уровне 21% годовых. Эксперты отмечают, что это связано с текущей экономической ситуацией и мерами по контролю инфляции.

По словам специалистов, это решение повлияет на валютный рынок. Директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец отметил, что ограниченный импорт и санкции против ряда российских банков продолжают оказывать влияние на финансовую стабильность.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что дальнейшее укрепление рубля маловероятно – рынок реагирует эмоционально, а значительные изменения возможны только при смягчении санкций и притоке валюты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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