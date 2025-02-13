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13 февраля, 16:15

Экономика

На фоне падения доллара в обменниках возник дефицит

На фоне падения доллара в обменниках возник дефицит

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Курс доллара в четверг, 13 февраля, впервые с сентября опустился ниже 91 рубля. Снижение произошло на фоне телефонных переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

В банках ажиотажа не наблюдается, но некоторые обменники временно закрылись, чтобы не продавать валюту по низкому курсу. В оставшихся точках образовался дефицит – продавцы заявляют, что долларов в наличии нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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