13 февраля, 16:15Экономика
На фоне падения доллара в обменниках возник дефицит
Курс доллара в четверг, 13 февраля, впервые с сентября опустился ниже 91 рубля. Снижение произошло на фоне телефонных переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
В банках ажиотажа не наблюдается, но некоторые обменники временно закрылись, чтобы не продавать валюту по низкому курсу. В оставшихся точках образовался дефицит – продавцы заявляют, что долларов в наличии нет.
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