Владимир Путин подписал закон о "периоде охлаждения" для потребительских кредитов. Это дополнительная защита от мошенников.

Пауза между оформлением кредита и получением денег составит 4 часа на суммы от 50 до 200 тысяч рублей. А для кредитов свыше 200 тысяч будет 48 часов. Кроме того, на новую цифровую карту нельзя будет зачислить более 50 тысяч рублей в течение 48 часов после её выпуска.

Норма о "периоде охлаждения" начнет работать с 1 сентября 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.