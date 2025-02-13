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13 февраля, 16:30

Политика

В Белом доме не стали комментировать участие Европы в переговорах по ситуации на Украине

В Белом доме не стали комментировать участие Европы в переговорах по ситуации на Украине

Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом

Лавров назвал разговор Путина и Трампа примером "нормального разговора"

Песков заявил, что Путин и Трамп дадут поручения помощникам для начала переговоров

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Курс доллара поднялся выше 91 рубля

Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят мира на Украине

Представители стран ЕС заявили, что они должны участвовать в переговорах по Украине

Курс доллара продолжил падать после телефонного разговора Путина и Трампа

Российские обменники начали закрываться на фоне резкого обвала доллара

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что не обладает информацией о том, будут ли европейские страны участвовать в мирных переговорах по украинскому вопросу.

В такой ситуации, по мнению экспертов, телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным – прямой сигнал для Евросоюза. Он говорит о том, что в случае возможных провокаций против России рассчитывать на автоматическую поддержку Штатов не стоит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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