В Белом доме не стали комментировать участие Европы в переговорах по ситуации на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что не обладает информацией о том, будут ли европейские страны участвовать в мирных переговорах по украинскому вопросу.

В такой ситуации, по мнению экспертов, телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным – прямой сигнал для Евросоюза. Он говорит о том, что в случае возможных провокаций против России рассчитывать на автоматическую поддержку Штатов не стоит.

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