29 апреля, 12:10

Общество

В России появилась вакансия музы

В одном из рекрутинговых сервисов по поиску работы в России появилась вакансия музы. Ее разместил некий музыкант.

Среди задач музы – написание "милых утренних сообщений", вдохновение на новые песни и "странные романтичные поступки". Кроме того, она будет обязана позволять превращать смелые идеи в видео и не исчезать без объяснений. Работодатель обещает оплату до 100 тысяч рублей в месяц.

В списке требований к кандидатке указано хорошее чувство юмора. Также женщина, которая получит эту работу, должна быть свободной и "понятной", но "немного недоступной". В дополнительных условиях отмечаются спонтанные походы в кафе, театры и кино, странные сообщения ночью и цветы без повода.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что импульсивное увольнение особенно опасно для офисных сотрудников: такое решение в 2026 году может обернуться долгим поиском новой работы. Те, кто хочет это сделать, должны иметь финансовую подушку безопасности с учетом того, что денег должно хватить минимум на 6 месяцев жизни. К тому же стоит обновить резюме и проанализировать рынок труда: оценить, сколько предлагается подходящих вакансий.

