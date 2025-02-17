Объемы ввода жилья в России снизились впервые за несколько лет

К концу 2024 года объемы ввода нового жилья в России упали на 13%. Эксперты связывают это с высокими ставками по кредитам и отменой массовой льготной ипотеки, что привело к снижению спроса на квартиры. Девелоперы сокращают число предложений и уменьшают объемы строительства.

Специалисты прогнозируют, что тенденция сохранится, а пик падения придется на 2026–2027 годы. По их оценкам, снижение может составить от 20 до 40%. Однако ситуация может измениться при снижении ключевой ставки.

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