"Деньги 24. Итоги": российские предприятия начали массово внедрять ИИ в рабочие процессы

Более четверти российских предприятий уже внедряют искусственный интеллект. Еще 30% планируют сделать это в ближайшие годы. Чаще всего ИИ используют при автоматизации производства, расчете логистики, в бухгалтерии, финансах, медицине, сельском хозяйстве и IT.

Вместе с этим на рынке труда стал падать спрос на так называемые "пишущие" профессии, например, редакторов и копирайтеров. Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".