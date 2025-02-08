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08 февраля, 14:45

Технологии

"Деньги 24. Итоги": российские предприятия начали массово внедрять ИИ в рабочие процессы

"Деньги 24. Итоги": российские предприятия начали массово внедрять ИИ в рабочие процессы

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Более четверти российских предприятий уже внедряют искусственный интеллект. Еще 30% планируют сделать это в ближайшие годы. Чаще всего ИИ используют при автоматизации производства, расчете логистики, в бухгалтерии, финансах, медицине, сельском хозяйстве и IT.

Вместе с этим на рынке труда стал падать спрос на так называемые "пишущие" профессии, например, редакторов и копирайтеров. Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".

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