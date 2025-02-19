Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей, несмотря на попытки накануне дотянуться до 91 рубля, следует из данных торгов.

К 14:46 по московскому времени американская валюта упала на 85 копеек относительно предыдущего закрытия и составила 89,66 рубля.

С 15 февраля доллар начал падать, а рубль расти после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда его значения опустились ниже 91 рубля, что стало минимальным показателем за пять месяцев.

Однако эксперты связали укрепление российской валюты не только с политическими факторами, но и с сохранением ключевой ставки Центробанка на уровне 21%. При этом аналитики допустили дальнейшее снижение курса доллара, если ситуация в международной торговле продолжит улучшаться.

На фоне падения курса доллара в Сети распространились слухи о закрытии некоторых обменников. Якобы операционные кассы решили не терять выручку и подождать, пока рынок придет в нормальное состояние. Но банки Москвы опровергли данную информацию, заявив, что работают в обычном режиме.

