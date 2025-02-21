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21 февраля, 07:15

Экономика

Цена аренды квартир в Москве начала снижаться

Цена аренды квартир в Москве начала снижаться

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В Москве стоимость аренды квартир начала уменьшаться. По данным аналитиков, сейчас снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 68 тысяч рублей в месяц. Также понизились цены на аренду двух- и трехкомнатных квартир. За аренду двушки владельцы просят 95 тысяч рублей, за трешку – 150 тысяч рублей.

Уменьшение стоимости аренды наблюдается во всех городах-миллионниках. Риелторы связывают это с сезонным падением спроса, который, как ожидается, снова возрастет к началу весны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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