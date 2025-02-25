Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 86 рублей впервые с сентября прошлого года. Это следует из данных торгов.

По данным на 10:12 по московскому времени, американская валюта упала на 1,23 рубля и составила 85,59 рубля.

Между тем в конце 2024 года россиян предупредили о сложностях с обменом долларов старого образца за рубежом. Многие зарубежные государства отказываются принимать такие банкноты или берут их по менее выгодному курсу.

Банкноты, которые были выпущены до 2013 года, могут не приниматься в странах, где доллар не является официальной валютой. Это связано с тем, что местные компании опасаются получить фальшивые банкноты, но не имеют возможности проверить их подлинность.

При этом депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что долларовые купюры не имеют "срока годности", поэтому, если банки отказываются их принимать, необходимо потребовать письменное обоснование причины отказа. По его словам, финансовые учреждения обязаны принимать американскую валюту старого образца в случае, если она не имеет повреждений.

