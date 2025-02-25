Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тыс долларов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с 13 января. Это следует из данных площадки Binance.

Согласно информации на 10:26 по московскому времени, криптовалюта снижалась на 6,64%, до 89,439 тысячи долларов. К 10:31 биткоин замедлил падение и составил 89,514 тысячи долларов.

Месяц назад криптовалюта превышала 109 тысяч долларов. К 09:56 20 января биткоин поднялся на 3,63% за сутки – до 109,588 тысячи долларов. К 10:01 – замедлил рост и установился на уровне 107,986 тысячи долларов.

При этом, как говорил Владимир Путин, биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться и их никто не сможет запретить. По словам президента, эти инструменты будут двигаться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.

