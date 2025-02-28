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28 февраля, 07:30

Туризм

Власти Тайланда хотят ввести туристический налог

Власти Тайланда хотят ввести туристический налог

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Власти Тайланда заявили о намерении ввести туристический налог. При въезде в страну нужно будет заплатить 300 бат – это примерно 9 долларов. В министерстве туризма страны считают, что это небольшая сумма и она не должна отпугнуть желающих отдохнуть на берегу океана.

Сейчас обсуждается вопрос, нужно ли будет туристам становится в очередь в обменники, чтобы оплатить сбор в национальной валюте или будет возможность заплатить долларами или евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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