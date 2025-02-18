Москвичи скупают туры за границу на фоне падения курса доллара

В Москве вырос спрос на заграничные туры – россияне спешат воспользоваться снижением цен на фоне падения курса доллара. В целом по стране спрос на отдых за рубежом увеличился на 20%, а стоимость поездок в Турцию, ОАЭ, Таиланд и Египет стала заметно ниже. Доступнее стали и европейские направления.

По словам экспертов, благодаря курсовой разнице стоимость туров для россиян снизилась на 10–16%. Например, туристы, купившие путевку в Турцию на апрель, смогли сэкономить около 7 тысяч рублей.

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