Тревел-блогер Ансталь дала советы, как сэкономить на отдыхе в России и за границей

Отпуск – это приятное, но порой довольно дорогое удовольствие. Однако даже на отдыхе можно сэкономить не в ущерб впечатлениям. Как это сделать, Москва 24 выяснила у экспертов.

Путевка или "дикий отдых"?

Решение, ехать на отдых самостоятельно или в составе группы, зависит от пункта назначения. Например, если путешествие планируется не по России, лучше обратиться к туроператору, рассказала Москве 24 тревел-блогер Наталия Ансталь.





Наталия Ансталь тревел-блогер С его помощью дешевле организовать отдых за границей. Потому что у туроператоров есть свои фиксированные цены с отелями, договоренности с авиакомпаниями.

А вот для путешествия внутри страны выгоднее может быть самостоятельный отдых. По словам тревел-блогера, в этом случае для проживания можно рассматривать частный сектор, который обойдется в разы дешевле отелей. Такой вариант размещения туроператоры предложить не могут, добавила она.

Выгодный трансфер

Если билеты нужно купить самостоятельно, сделать это лучше за два-три месяца до планируемой даты отъезда. За счет этого можно поймать более выгодные предложения, заметил в беседе с Москвой 24 президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.

"Практически у всех авиакомпаний динамическое ценообразование. Например, на рейсе было 100 билетов, которые стоили по 1 000 рублей. Когда их осталось 99, цена выросла до 1 010 рублей. И чем меньше остается билетов, тем дороже они будут стоить", – объяснил он.

Эксперт также предупредил, что приобретать билеты нужно только на официальных сайтах компаний – это позволит избежать мошенников и переплат.

"Горящий тур" – все?

При планировании отпуска с помощью туроператора нужно помнить: самые дешевые летние путевки раскупают в январе-феврале. А в жаркий сезон можно найти бюджетные туры на новогодние праздники, отметил Сергей Голов.





Сергей Голов президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате РФ При раннем бронировании не нужно платить всю сумму сразу: ее вносят частями, но зато за вами закрепляется тур и фиксируется цена – правда, в валюте. А платить придется по курсу на день оплаты.

Кроме того, эксперт призвал не рассчитывать на "горящие путевки", поскольку это понятие уже давно себя изжило. По его словам, из-за динамического ценообразования стоимость тура практически не снижается.

Денежный вопрос

Российские банковские карты могут оказаться бесполезными на отдыхе за границей – они не работают во многих популярных у путешественников странах, заметил Голов. По его словам, стоит взять с собой наличные, однако менять рубли на доллары или евро лучше не в России, а по прибытии.

"Но не в аэропортах или в отелях, потому что курс очень сильно отличается. Лучше это сделать в банках или, например, в кеш-банкоматах", – подчеркнул специалист.

При этом Голов добавил, что во время отпуска по путевке денег можно взять немного, поскольку основная часть развлечений обычно включена в стоимость тура.

Звонок другу

Многие отели за границей предлагают безлимитный Wi-Fi на всей территории комплекса. Однако иногда туристам все же может понадобиться местная сим-карта.

В этом случае Наталия Ансталь рекомендовала заранее скачать приложения (например, Airalo, Yesim, DrimSim) для оформления электронной сим-карты (eSim), с помощью которых подбираются самые выгодные тарифы в той или иной стране. Это может быть в разы дешевле, чем покупка "симки" на стойке в аэропорту, подчеркнула тревел-блогер.

"Все включено"

Во время путешествия внутри России лучше не тратиться на еду в отелях, порекомендовала Наталия Ансталь. По ее словам, достаточно только завтрака, поскольку недорого поесть в течение дня можно и в местных кафе.



Наталия Ансталь тревел-блогер В Азии (Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка) тоже достаточно только завтраков, потому что все заведения находятся неподалеку. И порции, как правило, там гораздо больше, чем в России, и цены приемлемые.

При этом в Египте, Турции или ОАЭ лучше брать питание "все включено" или полный пансион, так как кафе в этих странах дорогие. За счет этой опции не придется искать в городе более дешевые варианты, где поесть, и тратиться на комиссию при оплате валютой.

Цена впечатлений



Экскурсии, которые предлагают местные компании, могут стоить гораздо дешевле, чем у туроператора, однако, в эту стоимость не входит страховка.

"Если хочется безопасного отдыха, лучше поехать с туроператором. Это гарант того, что вы в случае чего сможете предъявить ему претензию", – рассказала Ансталь.

Сэкономить на экскурсионной программе можно также при покупке комплексного тура, подчеркнула эксперт. Например, морское путешествие, в котором еще и предлагают заняться снорклингом или дайвингом, будет стоить меньше, чем каждое из этих развлечений по отдельности.

Также Наталия Ансталь рекомендовала настороженно отнестись к бесплатным экскурсиям, которые уже включены в цену путевки. В таких случаях туристов зачастую отвозят в магазины и торговые центры с мехами, сумками и кожаными вещами, без которых вполне можно обойтись, объяснила она.

Дополнительные траты

Поездки на надувных "бананах", дорогие аквапарки, а также массажи и косички могут обойтись туристам очень дорого, предупредила тревел-блогер. Эксперт призвала трезво оценивать ситуацию и заранее подумать, так ли сильно нужны эти развлечения, чтобы тратить на них большие деньги.

Кроме того, сэкономить приличную сумму можно на сувенирах.





Наталия Ансталь тревел-блогер Наша широкая русская душа считает, что много сувениров нужно привезти всем, в том числе бабушке в пятом поколении и соседке тете Зине. Но на самом же деле вы едете в отпуск за эмоциями. Если очень хочется, лучше привезти всем по магнитику.

Также специалист призвала не тратиться на местные клубы, особенно в Турции или Египте. По ее словам, лучше заранее выбрать отель с вечерней анимацией и развлекательной программой – это будет в разы дешевле.