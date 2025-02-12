Эксперты назвали бюджетные направления для путешествий на майские праздники

Многие уже сейчас задумываются о том, где провести майские выходные. Эксперты назвали бюджетные направления на весенние каникулы.

По данным одного из сервисов для путешественников, список возглавляет Петрозаводск, куда можно добраться за 8 тысяч рублей, а сутки в гостинице будут стоить 4 тысячи рублей. Недорого обойдется также поездка в Череповец. Она будет стоить 8,5 тысячи рублей за билет и еще 2 тысячи за ночь в отеле. Тройку лидеров замкнула Москва. В среднем за перелет в столицу придется отдать 9 тысяч рублей и еще 3 тысячи за гостиницу.

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