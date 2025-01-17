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17 января, 07:15

Туризм

В РСТ сообщили, что оформить шенгенскую визу после новогодних каникул стало проще

В РСТ сообщили, что оформить шенгенскую визу после новогодних каникул стало проще

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что оформить шенгенскую визу после новогодних каникул стало проще. Теперь время рассмотрения визы сократилось.

Перед новогодними праздниками спрос был в основном на поездки в безвизовые страны. В январе спросом стала пользоваться Европа. Сейчас вся процедура оформления шенгена занимает от 10 дней до 2-х месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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