Москвичи рассказали, как относятся к идее введения невозвратных тарифов в отелях

У москвичей поинтересовались, как они относятся к введению невозвратных тарифов в бронировании отелей. Один из респондентов отметил, что если заказчик отказывается от брони без обоснованных причин, то это нормальная практика, ведь отель теряет прибыль и не может продолжать работу с клиентом, который не приедет.

Другой респондент выразил сомнение, что введение таких тарифов справедливо, так как бывают объективные причины для отмены поездки, которые нельзя всегда подтвердить документально.

Еще один москвич признался, что всегда выбирает аренду квартир, так как это более комфортно и экономично, особенно в поездках с семьей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.