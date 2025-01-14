Лавров призвал дождаться итогов расследования авиакатастрофы под Актау

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Содержимое бортовых самописцев упавшего под Актау самолета азербайджанских авиалиний говорит о необходимости дождаться заключительных итогов расследования катастрофы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Нужно <...> не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большому счету не подтверждаются информацией с черных ящиков", – указал он.

Лавров добавил, что данные самописцев дали "немало интересной информации". При этом глава МИД не стал уточнять конкретные детали.

Кроме того, российско-азербайджанские отношения являются доверительными, президенты двух стран постоянно общаются, у них не существует каких-либо закрытых тем, указал Лавров. Так, Москва и Баку могут решать между собой любые вопросы, а также международные инциденты, включая авикатастрофу под Актау.

"Мы оценили, что азербайджанские друзья немедленно поддержали участие Российской Федерации в расследовании с учетом всех факторов", – отметил глава министерства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что РФ заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании ЧП с самолетом.

Летевший из Баку в Грозный самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение в ходе аварийной посадки 25 декабря 2024 года в трех километрах от казахстанского города Актау. На борту были 67 человек, включая пятерых членов экипажа.

В результате 38 человек погибли, 29 выжили, получив различные ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет стал неуправляемым из-за средств радиоэлектронной борьбы, а потом получил повреждения из-за обстрела с земли.

