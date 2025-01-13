Новости регионов: в Омской области собираются открыть базу для экстремального отдыха

Власти Омской области пообещали в этом году открыть базу для экстремального отдыха. Гостям предложат квадроциклы и снегоходы. Самые смелые смогут прыгнуть с парашютом, покататься на воздушных шарах и самолетах. Также отдыхающим будут доступны вейксерфинг, пляж и термальные источники.

В иркутский зоопарк доставили спасенного птенца грифа. Он едва не погиб от голода. Птенца приютили ветеринары. После восстановления его перевезли в зверинец, в вольер к самке по имени Жади. Она встретила нового соседа неприветливо, однако киперы проследили, чтобы знакомство прошло мирно.

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