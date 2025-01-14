Почти 90% москвичей и гостей города оценили каникулы в столице выше, чем в 2024 году

Почти 90% жителей и гостей Москвы указали, что прошедшие зимние каникулы в столице прошли лучше, чем в 2024 году. Им понравились площадки проекта "Зима в Москве", некоторые из которых многие готовы посетить еще раз.

По данным Мостуризма, проект "Зима в Москве" получил от гостей 4,9 балла из пяти. Соответствующий опрос проходил с 3 по 7 января на улицах города.

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